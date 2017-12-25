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| | Поклонники заподозрили Алену Водонаеву в увеличении груди

Поклонники заподозрили Алену Водонаеву в увеличении груди

Вчера, 16:20
Популярная телеведущая и экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева на днях запустила собственную линию полезной пищи, о чем и сообщила в своем Instagram. Однако поклонники обратили внимание вовсе не на продукты, а на то, что знаменитость снова увеличила себе грудь.

Поклонники заподозрили Алену Водонаеву в увеличении груди

 

Фанаты стали подозревать, что Алена Водонаева увеличила себе грудь, а поводом для обсуждений стали новые снимки знаменитости. При этом сама девушка утверждала, что имеет большую грудь от природы и никогда не будет ставить себе импланты.

Напомним, что на днях Водонаева презентовала запуск своей полезной еды, которую всем желающим будут привозить ежедневно. В блюдах рассчитаны калории, что поможет легко похудеть. «Я лично уже больше месяца на этой системе. Это заметно и я сама себе ходячая реклама и доказательство того, что моя кухня работает 100%», - заявила Водонаева. Однако поклонники посчитали, что 3000 рублей за два дня это очень дорого.
Светлана Славянская
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