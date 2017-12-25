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| | Сын Олега Табакова рассказал о состоянии здоровья отца

Сын Олега Табакова рассказал о состоянии здоровья отца

Вчера, 16:20
Стало известно, что сегодня состояние здоровья артиста Олега Табакова резко улучшилось. Об этом поделился его сын Павел Табаков.

Сын Олега Табакова рассказал о состоянии здоровья отца

 

Павел Табаков рассказал, что у его отца все хорошо. В театре считают, что самочувствие Табакова стабильное, они отметили, что он чувствует себя не плохо, не смотря на то, что перенес тяжелую болезнь в таком возрасте. В театре рассказали, что уже три недели состояние не меняется, и все по прежнему. К счастью ухудшения нет. Артист чувствует себя нормально.

До этого в СМИ сообщалось, что артист находиться в тяжелом состоянии. 82-летнего артиста забрали в больницу, врачи обнаружили у Олега Табакова диагноз "сепсис".  
Любовь Шевцова
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