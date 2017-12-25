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| | Родные Хворостовского отметили Рождество без оперного певца

Родные Хворостовского отметили Рождество без оперного певца

Вчера, 16:03
Родные покойного Дмитрия Хворостовского отметили первое Рождество без певца. Вдова оперного баритона опубликовала снимок с дочерью и сыном.

Родные Хворостовского отметили Рождество без оперного певца

 

Около месяца назад ушел из жизни Дмитрий Хворостовский, он более двух лет боролся с онкологией. Собственными воспоминаниями касательно легендарного музыканта поделились многие знаменитости, с теплотой и нежностью вспоминает супруга Флоранс. В настоящее время многие семьи отмечали католическое Рождество, и вдова Хворостовского вместе с детьми встретила его без присутствия певца.

Флоранс обнародовала новый снимок в соцсети Instagram. На нем она изображена с дочерью Ниной и сыном Максимом. Отпрыски улыбаются, у каждого на голове праздничный колпак. По фото заметно, что жилище семьи Хворостовского украшено мишурой, гирляндой и иными атрибутами торжества. "С Рождеством" - поздравляет Флоранс своих подписчиков.
Никита Готский
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