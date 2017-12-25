Родные Хворостовского отметили Рождество без оперного певца

Родные покойного Дмитрия Хворостовского отметили первое Рождество без певца. Вдова оперного баритона опубликовала снимок с дочерью и сыном.

Никита Готский

Около месяца назад ушел из жизни Дмитрий Хворостовский, он более двух лет боролся с онкологией. Собственными воспоминаниями касательно легендарного музыканта поделились многие знаменитости, с теплотой и нежностью вспоминает супруга Флоранс. В настоящее время многие семьи отмечали католическое Рождество, и вдова Хворостовского вместе с детьми встретила его без присутствия певца.Флоранс обнародовала новый снимок в соцсети Instagram. На нем она изображена с дочерью Ниной и сыном Максимом. Отпрыски улыбаются, у каждого на голове праздничный колпак. По фото заметно, что жилище семьи Хворостовского украшено мишурой, гирляндой и иными атрибутами торжества. "С Рождеством" - поздравляет Флоранс своих подписчиков.