Анастасия Костенко дразнит Ольгу Бузову намеками на беременность

Новая возлюбленная Дмитрия Тарасова начала дразнить бывшую жену Ольгу Бузову. Анастасия постоянно делает намеки на беременность.

Любовь Шевцова

Отношения между супружеской парой Дмитрия и Ольги закончились уже достаточно давно закончились. Телеведущая проекта "Дом-2" не раз делилась, что очень близко к сердцу воспринимает все, что происходит в жизни ее экс-супруга. Стало известно,что футболист закрутил роман с моделью Анастасией Костенко. Влюбленные летали на отдых на Мальдивы, девушка постоянно делалась с поклонниками снимками с отдыха в своих социальных сетях.Не давно футболист сделал предложение руки и сердца девушке. Для Бузовой такие известия стали настоящим ударом, но Анастасия только подливает масло в огонь. Новая пассия Тарасова опубликовала новое фото, на котором поклонники заметили круглый животик, и сделали вывод, что девушка ждет ребенка от Дмитрия.Сама же Анастасия не стала опровергать такую версию от фанатов. Бузова очень разозлилась такой новости, и опубликовала пост в своих социльных сетях, подписав его, что Тарасов все знает о сексе, зато о любви ничего.