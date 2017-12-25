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| | Анастасия Костенко дразнит Ольгу Бузову намеками на беременность

Анастасия Костенко дразнит Ольгу Бузову намеками на беременность

Вчера, 15:58
Новая возлюбленная Дмитрия Тарасова начала дразнить бывшую жену Ольгу Бузову. Анастасия постоянно делает намеки на беременность.

Анастасия Костенко дразнит Ольгу Бузову намеками на беременность

 

Отношения между супружеской парой Дмитрия и Ольги закончились уже достаточно давно закончились. Телеведущая проекта "Дом-2" не раз делилась, что очень близко к сердцу воспринимает все, что происходит в жизни ее экс-супруга. Стало известно,что футболист закрутил роман с моделью Анастасией Костенко. Влюбленные летали на отдых на Мальдивы, девушка постоянно делалась с поклонниками снимками с отдыха в своих социальных сетях.

Не давно футболист сделал предложение руки и сердца девушке. Для Бузовой такие известия стали настоящим ударом, но Анастасия только подливает масло в огонь. Новая пассия Тарасова опубликовала новое фото, на котором поклонники заметили круглый животик, и сделали вывод, что девушка ждет ребенка от Дмитрия.

Сама же Анастасия не стала опровергать такую версию от фанатов. Бузова очень разозлилась такой новости, и опубликовала пост в своих социльных сетях, подписав его, что Тарасов все знает о сексе, зато о любви ничего.   
Любовь Шевцова
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