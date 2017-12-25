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| | Валентин Смирнитский рассказал, что не простит себе смерть сына

Валентин Смирнитский рассказал, что не простит себе смерть сына

Вчера, 15:53
Валентин Смирнитский звезда советского кино известный почитателям своего творчества по фильму «Три мушкетёра» поделила с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым самым сокровенным в своей жизни.

Валентин Смирнитский рассказал, что не простит себе смерть сына

 

Обретший невероятную популярность после триумфа фильма «Три мушкетёра» Валентин Смирнитский рассказала о славе, о личной жизни и актёрской работе. Актёр демонстрировал студии все навыки в фехтовании, который обрёл на съёмочной площадке мушкетёров. Кроме взлётов, Смирнитский рассказал и о падениях. Актёр поделился с ведущим своей самой большой болью всей жизни: смертью сына и разводом с женой.

Громогласная слава не всегда приносит счастье. После стремительного взлёта с премьеры мушкетёров, Валентин Смирнитский сыскал не только славу, но и проблемы с алкоголем и конфликты в семье. Из-за вечных съёмок, Валентин не мог уделять внимание и время ни ребёнку, ни семье. Жена не выдержала этого и они решили развестись. Сын Смирнитского родился, повзрослел и, позже, умер без отца. Валентин не смог себе этого простить и до сих пор корит себя за то, что так и не смог стать отцом своему ребёнку.
Валерия Голицына
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