Анфиса Чехова спорит с бывшим супругом, на кого похож сын

Шоу-вумен Анфиса Чехова спорит с бывшим супругом, актёром Гурамом Баблишвили, на кого похож сын. Об этом она написала в Instagram.

Яна Татьянина

Юный Соломон, как и мама с папой, любит змей. Это выяснилось, когда Баблишвили, у которого гостит мальчик, отвёл сына в зоопарк в Тбилиси, где ребёнку дали подержать пресмыкающееся и игуану. Отец считает, что тягу к змеям Соломон унаследовал только от него.История, выложенная Чеховой в сеть, набрала 21,5 тысяч лайков. Комментаторы отмечают смелость 5-летнего ребёнка, не побоявшегося поперечнополосатой королевской змеи из семейства ужовых. "Купите ему змею" - призывает пользователь под ником @elenadanilovavzm, а @elisey_irina удивляется детским вкусам - её сын "выпрашивал тарантула".