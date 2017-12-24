Панин признался, как Оскар Кучера изменял жене в его номере и нюхал кокаин

«Посмотрел сейчас НТВ, передачу «Звезды сошлись», увидел много своих знакомых, в том числе Оскара Кучеру, который говорил моей маме «что случилось с Алексеем Паниным». Оскар, ты забыл, как ты нюхал кокаин? Вы там чё, вам напомнить, с кем вы *** у меня в номере гостиницы «Жумчужная»? вообще уже», - рассказал Алексей Панин.
В ходе программы «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева и Оскар Кучера подняли главные темы хайпа, не обойдя стороной и жизнь Панина. Кроме того, в программе гости рассмотрели жизнь Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, а также события, происходящие после смерти певицы. Поклонники поддержали в основном Панина и подчеркнули, что ничего страшного, неизвестного ранее обществу, они не сказали.