Панин признался, как Оскар Кучера изменял жене в его номере и нюхал кокаин

Скандально известный актёр Алексей Панин прокомментировал выход шоу «Звезды сошлись» на НТВ и признался, что телеведущий Оскар Кучера изменял своей жене в номере гостиницы «Жемчужная», который был записан на актёра. Кроме того, телеведущего обвинили в употреблении наркотиков.

Вещий Олег