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| | Панин признался, как Оскар Кучера изменял жене в его номере и нюхал кокаин

Панин признался, как Оскар Кучера изменял жене в его номере и нюхал кокаин

Сегодня, 22:50
Скандально известный актёр Алексей Панин прокомментировал выход шоу «Звезды сошлись» на НТВ и признался, что телеведущий Оскар Кучера изменял своей жене в номере гостиницы «Жемчужная», который был записан на актёра. Кроме того, телеведущего обвинили в употреблении наркотиков.

Панин признался, как Оскар Кучера изменял жене в его номере и нюхал кокаин

 

«Посмотрел сейчас НТВ, передачу «Звезды сошлись», увидел много своих знакомых, в том числе Оскара Кучеру, который говорил моей маме «что случилось с Алексеем Паниным». Оскар, ты забыл, как ты нюхал кокаин? Вы там чё, вам напомнить, с кем вы *** у меня в номере гостиницы «Жумчужная»? вообще уже», - рассказал Алексей Панин.

В ходе программы «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева и Оскар Кучера подняли главные темы хайпа, не обойдя стороной и жизнь Панина. Кроме того, в программе гости рассмотрели жизнь Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, а также события, происходящие после смерти певицы. Поклонники поддержали в основном Панина и подчеркнули, что ничего страшного, неизвестного ранее обществу, они не сказали.
Вещий Олег
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