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| | Елена Ксенофонтова описала процесс её «выживания» из театра Джигарханяна

Елена Ксенофонтова описала процесс её «выживания» из театра Джигарханяна

Сегодня, 21:26
Театр Джигарханяна потерял сразу несколько талантливых актеров из-за линии поведения новой жены основателя и по совместительству гендиректора Виталины Цымбалюк-Романовской. Она старательно выживала из коллектива всех артисток, которые были в дружеских отношениях с ее супругом.

Елена Ксенофонтова описала процесс её «выживания» из театра Джигарханяна

 

По словам звезды популярных российских сериалов, Виталина вмешивалась во все аспекты жизни театра, пытаясь изменить их на свой лад, при этом зачастую ничего не понимая в театральном деле. Однажды она на столько переделала роль Елены Ксенофонтовой, что последняя даже отказалась исполнять ее, поскольку не желала позорить свое имя и имя театра.

Из-за постоянного давления на творческий аспект работы, попытки Виталины изменить многочисленные роли и ее маниакальную ревность и зависть, Ксенофонтоа была вынуждена покинуть театр Джигарханяна.
Пойда Анна
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