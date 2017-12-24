Елена Ксенофонтова описала процесс её «выживания» из театра Джигарханяна

Театр Джигарханяна потерял сразу несколько талантливых актеров из-за линии поведения новой жены основателя и по совместительству гендиректора Виталины Цымбалюк-Романовской. Она старательно выживала из коллектива всех артисток, которые были в дружеских отношениях с ее супругом.

Пойда Анна

По словам звезды популярных российских сериалов, Виталина вмешивалась во все аспекты жизни театра, пытаясь изменить их на свой лад, при этом зачастую ничего не понимая в театральном деле. Однажды она на столько переделала роль Елены Ксенофонтовой, что последняя даже отказалась исполнять ее, поскольку не желала позорить свое имя и имя театра.Из-за постоянного давления на творческий аспект работы, попытки Виталины изменить многочисленные роли и ее маниакальную ревность и зависть, Ксенофонтоа была вынуждена покинуть театр Джигарханяна.