Дарья Пынзарь просит помочь людей тяжелобольному мальчику

Блогер и участница "Дом-2" Дарья Пынзарь просит людей о помощи. Сын ее друзей тяжело болеет, поэтому звезда решила не оставаться равнодушной в данной ситуации.

Никита Готский

Пынзарь опубликовала фотографию больного ребенка, призвав людей оказать помощь несчастному. Как сообщает Дарья, мальчик болеет ДЦП и симптоматической мультифокальной эпилепсией. Этим недугом он начал болеть еще в шестимесячном возрасте. На протяжении семи лет ребенок проходил противосудорожное лечение в одной из московских клиник, но полностью избавиться от приступов не удалось.Пынзарь сообщает, что в больнице, которая располагается в Барселоне, имеется новое медицинское оборудование, в клинике работают профессионалы, готовые поддержать здоровье мальчика. Для полного курса лечения нужен один миллион, правда Дарья не указала, какой именно валюты. В лечебнице ребенку придется провести около одной недели, врачи предлагают многосуточный видео-ЭЭГ мониторинг, а также некоторые другие исследования.