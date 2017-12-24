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| | Дарья Пынзарь просит помочь людей тяжелобольному мальчику

Дарья Пынзарь просит помочь людей тяжелобольному мальчику

Сегодня, 21:11
Блогер и участница "Дом-2" Дарья Пынзарь просит людей о помощи. Сын ее друзей тяжело болеет, поэтому звезда решила не оставаться равнодушной в данной ситуации.

Дарья Пынзарь просит помочь людей тяжелобольному мальчику

 

Пынзарь опубликовала фотографию больного ребенка, призвав людей оказать помощь несчастному. Как сообщает Дарья, мальчик болеет ДЦП и симптоматической мультифокальной эпилепсией. Этим недугом он начал болеть еще в шестимесячном возрасте. На протяжении семи лет ребенок проходил противосудорожное лечение в одной из московских клиник, но полностью избавиться от приступов не удалось.

Пынзарь сообщает, что в больнице, которая располагается в Барселоне, имеется новое медицинское оборудование, в клинике работают профессионалы, готовые поддержать здоровье мальчика. Для полного курса лечения нужен один миллион, правда Дарья не указала, какой именно валюты. В лечебнице ребенку придется провести около одной недели, врачи предлагают многосуточный видео-ЭЭГ мониторинг, а также некоторые другие исследования.
Никита Готский
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