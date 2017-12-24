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| | Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО

Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО

Сегодня, 20:40
Режиссер Гильермо дель Торо встречался с НЛО. В результате он оказался разочарован увиденным. По словам дель Торо, ранее он смог встретиться с НЛО, который оказался "ужасно спроектированным".

Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО

 

По его мнению, дизайн летающего объекта был очень ужасным. Однажды режиссер вместе со своим товарищем приобрели упаковку пива и отправились любоваться звездами в район изолированной автострады в одном из мексиканских городов.

Не успели они выпить и грамма спиртного напитка, как на горизонте появился НЛО, очень быстро передвигающийся. Для дель Торо данный момент оказался самым страшным в его жизни, но при этом он отметил, что внеземной якобы объект так и не произвел на него должного впечатления. Летающую тарелку с мигающими огнями он назвал "натуральным клише", что "так печально". Кинорежиссер сожалеет, что у него нет возможности рассказать общественности, что НЛО смотрятся не так, как все привыкли думать.
Никита Готский
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