Гильермо дель Торо разочаровался в увиденном НЛО

Режиссер Гильермо дель Торо встречался с НЛО. В результате он оказался разочарован увиденным. По словам дель Торо, ранее он смог встретиться с НЛО, который оказался "ужасно спроектированным".

Никита Готский

По его мнению, дизайн летающего объекта был очень ужасным. Однажды режиссер вместе со своим товарищем приобрели упаковку пива и отправились любоваться звездами в район изолированной автострады в одном из мексиканских городов.Не успели они выпить и грамма спиртного напитка, как на горизонте появился НЛО, очень быстро передвигающийся. Для дель Торо данный момент оказался самым страшным в его жизни, но при этом он отметил, что внеземной якобы объект так и не произвел на него должного впечатления. Летающую тарелку с мигающими огнями он назвал "натуральным клише", что "так печально". Кинорежиссер сожалеет, что у него нет возможности рассказать общественности, что НЛО смотрятся не так, как все привыкли думать.