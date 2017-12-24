"Жаркий" Алексей Воробьев показал фото с раздетыми девушками в бикини

Воробьев теперь радует пользователей не только своими музыкальными способностями, выпуская альбомы, а и работой в киноиндустрии. Алексей выложил в личном аккаунте в Instagram новое видео в компании красивых девушек в купальнике. Находясь среди представительниц прекрасного пола, Воробьев также похвалился своим спортивным торсом, продемонстрировав кубики пресса и бицепсы.
Пользователи назвали данный ролик "жарким", отметив также хорошую физическую форму Алексея. Фолловеры не забыли и про красивых дам вокруг певца. Вместе с тем, один из подписчиков артиста посчитал, что девушки не столь привлекательны ввиду своей хрупкости.