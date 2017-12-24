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| | Мария Погребняк показала эротический снимок на надувном арбузе

Мария Погребняк показала эротический снимок на надувном арбузе

Сегодня, 20:12
Супруга футболиста Павла Погребняка Мария порадовала пользователей Сети фото в купальнике на надувном арбузе. В настоящее время девушка находится на отдыхе на Мальдивах, где и сделала эротический снимок. 

Мария Погребняк показала эротический снимок на надувном арбузе

 

В аккаунте Марии Погребняк постоянно появляются фотографии в соблазнительном бикини. Не так давно жена спортсмена выложила ряд изображений с фортосессии, представ перед подписчиками на надувном арбузе.

Юзеры не замедлили высказать Марии приятные слова по поводу ее внешности. Они уверены, что Погребняк очень худая, что может говорить о сложностях в ее здоровье. Фолловеры порекомендовали модели набрать побольше веса и перестать делать фотоснимки в откровенной одежде, что Мария делает довольно часто в последнее время.
Никита Готский
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