Мария Погребняк показала эротический снимок на надувном арбузе

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария порадовала пользователей Сети фото в купальнике на надувном арбузе. В настоящее время девушка находится на отдыхе на Мальдивах, где и сделала эротический снимок.

Никита Готский

В аккаунте Марии Погребняк постоянно появляются фотографии в соблазнительном бикини. Не так давно жена спортсмена выложила ряд изображений с фортосессии, представ перед подписчиками на надувном арбузе.Юзеры не замедлили высказать Марии приятные слова по поводу ее внешности. Они уверены, что Погребняк очень худая, что может говорить о сложностях в ее здоровье. Фолловеры порекомендовали модели набрать побольше веса и перестать делать фотоснимки в откровенной одежде, что Мария делает довольно часто в последнее время.