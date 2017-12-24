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| | Ведущую "Давай поженимся" Гузееву осудили за рекламу черной икры

Ведущую "Давай поженимся" Гузееву осудили за рекламу черной икры

Сегодня, 19:40
Ведущую шоу "Давай поженимся" Ларису Гузееву пользователи осудили за рекламу черной икры. Свою позицию поклонники отстаивали тем, что Россия стала "нищей" и простые люди не могут себе позволить подобные деликатесы даже на праздники.

Ведущую "Давай поженимся" Гузееву осудили за рекламу черной икры

 

Российские знаменитости давно в микроблогах стали рекламировать черную икру, цена за баночку которой колеблется от 6 до 60 тысяч рублей. Но если эпатажным теледивам фолловеры готовы прощать подобное, то Гузеевой не смогли. Это связано с позицией телеведущей - она часто одёргивает на проекте Розу Сябитову, которая кичится богатством, а тут сама продемонстрировала свою роскошную жизнь.

На фотографии в Instagram Гузеева запечатлела свою дочь, а в подписи к снимку указала, что балует свое чадо "черной прелестью". Причем вместо бутербродов дочь известной ведущей поедает вареные перепелиные яйца, поверх которых добавлена икра.
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