Ведущую "Давай поженимся" Гузееву осудили за рекламу черной икры

Ведущую шоу "Давай поженимся" Ларису Гузееву пользователи осудили за рекламу черной икры. Свою позицию поклонники отстаивали тем, что Россия стала "нищей" и простые люди не могут себе позволить подобные деликатесы даже на праздники.

Российские знаменитости давно в микроблогах стали рекламировать черную икру, цена за баночку которой колеблется от 6 до 60 тысяч рублей. Но если эпатажным теледивам фолловеры готовы прощать подобное, то Гузеевой не смогли. Это связано с позицией телеведущей - она часто одёргивает на проекте Розу Сябитову, которая кичится богатством, а тут сама продемонстрировала свою роскошную жизнь.На фотографии в Instagram Гузеева запечатлела свою дочь, а в подписи к снимку указала, что балует свое чадо "черной прелестью". Причем вместо бутербродов дочь известной ведущей поедает вареные перепелиные яйца, поверх которых добавлена икра.