«Тебя никто не полюбит такую»: Ольгу Бузову назвали «позорищем»

Поклонники Ольги Бузовой назвали известную певицу и ведущую «Дом-2» «позорищем», так как знаменитость продолжает отчаянно в Сети писать гадости про бывшего возлюбленного. В соцсетях разгорелся настоящий скандал из-за поведения Бузовой.

Светлана Славянская

«Ты все знаешь о сексе, но не о любви», - заявила Ольга Бузова под своим последним постом в сети Instagram. В качестве хештегов девушка указала «меня ты хочешь, а получишь…». Все поклонники артистки сразу же догадались, о ком идет речь и кому посвященные очередные строки страдания.Однако фолловеры Бузовой стали называть её «позорищем» за то, что спустя год после развода она не научилась жить своей жизнью: «Да никто не хочет! Кроме себя самой», «Блин, Оль позорище! Меня ты хочешь, а получишь ничего. Фу просто. Веди себя адекватно!», «Пора уже создавать что-то более глубокое и имеющие смысл больше, чем рядовой мужиченка».