Отец Максима Галкина не смог устроить сына на телевидение по блату

В эфире одной из передач на «Первом канале» вспомнили историю о том, как отец Максима Галкина Александр пытался устроить талантливого сына на телевидение, используя свои связи. Тогда эти попытки не увенчались успехом.

Александр Галкин, отец известного сейчас юмориста, поделился со зрителями телепередачи на «Первом канале» историей о том, как в 97-ом году пытался устроить сына на телевидение. Он обратился к знакомому журналисту, своему однофамильцу, с просьбой помочь талантливому сыну «пробиться» на телеэкраны, однако тот ответил отказом.Максим Галкин выразил благодарность за теплые воспоминания. Однако уточнил, что, несмотря на множественных знакомых среди высокопоставленных людей, отец никогда целенаправленно не пытался продвинуть его, разве что мог упомянуть в частной беседе.Екатерина Андреева, телеведущая программы новостей, по этому поводу пошутила, что помогать надо талантливым людям, в то время как бездарности могут пробиться самостоятельно. Галкину шутка не пришлась по вкусу, но в обиде не признался.