Актриса Юлия Пересильд грязно выругалась со сцены

Актриса Юлия Пересильд играла главную роль в спектакле "Солнечная линия" в Центре имени Мейерхольда и грязно выругалась со сцены. Постановщик представления Виктор Рыжаков сразу предупредил зрителей, что в пьесе присутствует ненормативная лексика.

Организаторы предложили зрителям, которые не готовы слушать со сцены матерные слова, выйти из зала и вернуть деньги за билет. Но никто не воспользовался данным предложением - все остались на своих местах и насладились постановкой о непростых отношениях между героями Барбары и Вернером, которых исполнили Пересильд и Андрей Бурковский.Пьеса показывает взаимоотношения между супругами, которые прожили вместе семь лет и оказались на пороге разрыва. Разговоры между мужем и женой граничат с рукоприкладством, а речь щедро усыпана бранью. Зрители оценили такую реалистичность и зал взрывался овациями каждый раз, как Юлия Пересильд разражалась руганью.