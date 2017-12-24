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| | Актриса Юлия Пересильд грязно выругалась со сцены

Актриса Юлия Пересильд грязно выругалась со сцены

Сегодня, 19:30
Актриса Юлия Пересильд играла главную роль в спектакле "Солнечная линия" в Центре имени Мейерхольда и грязно выругалась со сцены. Постановщик представления Виктор Рыжаков сразу предупредил зрителей, что в пьесе присутствует ненормативная лексика.

Актриса Юлия Пересильд грязно выругалась со сцены

 

Организаторы предложили зрителям, которые не готовы слушать со сцены матерные слова, выйти из зала и вернуть деньги за билет. Но никто не воспользовался данным предложением - все остались на своих местах и насладились постановкой о непростых отношениях между героями Барбары и Вернером, которых исполнили Пересильд и Андрей Бурковский.

Пьеса показывает взаимоотношения между супругами, которые прожили вместе семь лет и оказались на пороге разрыва. Разговоры между мужем и женой граничат с рукоприкладством, а речь щедро усыпана бранью. Зрители оценили такую реалистичность и зал взрывался овациями каждый раз, как Юлия Пересильд разражалась руганью.
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