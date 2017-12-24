Кристина Орбакайте отметит Новый год в квартире Пугачёвой

Знаменитая певица Кристина Орбакайте приняла участие в проекте «Идеальный ремонт», где поделилась своими планами на грядущие праздники, а также показала квартиру, которую ей подарила мать – Алла Пугачёва.

Валерия Голицына

Именно эту квартиру Орбакайте и решила отремонтировать спустя 6 лет, которые она стояла в запустении. Долгое время никто в апартаментах не жил, и Орбакайте намеревалась сдавать их в аренду. Но позже передумала и решила сделать ремонт в семейном гнёздышке. Певица рассказала обо всём, что связывало её с этой квартирой и то, сколько здесь пережито. Помимо этого, в жилье Орбакайте не раз снимались клипы к песням знаменитой матери – Примадонны.Орбакайте решилась на ремонт, после чего отметила, что они собираются всей семьёй отметить новогодние праздники здесь. А после торжества – переехать в квартиру уже основательно.