В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Волочкова требует с экс-любовника 10 миллионов долларов за утечку секс-снимков

Волочкова требует с экс-любовника 10 миллионов долларов за утечку секс-снимков

Сегодня, 19:00
Анастасия Волочкова сообщила сумму, после которой может закрыть глаза на утечку своим интимных фото – 10 миллионов долларов. Выплатить эти деньги она требует Чермена Дзотова, бывшего ухажера, который разместил совместные фото с балериной в открытом доступе.

Волочкова требует с экс-любовника 10 миллионов долларов за утечку секс-снимков

 

Знаменитая российская балерина дала интервью одному из изданий, где сообщила, что может не подавать в суд на своего бывшего любовника, только если тот заплатит ей моральную компенсацию в размере 10 миллионов долларов или же рублей, если Чермен Дзотов «нищеброд». Как известно, бывший избранник Анастасии Волочковой опубликовал в сети без ее ведома и согласия серию интимных фотоснимков, на которых запечатлен секс Дзотова с Волочковой.

Когда балерина обнаружила «слитые» фото в Сети, то сразу же обратилась в прокуратуру. Но Дзотов не признал себя на совместных с бывшей любовницей фото. По его словам, на снимках запечатлен секс-тренер.

Волочкова требует с экс-любовника 10 миллионов долларов за утечку секс-снимков

 

По словам Волочковой, она не была осведомлена в том, что Дзотов ее фотографировал во время секса, так как она «закрывает глаза во время удовольствия».
Новости по теме
Чермен Дзотов помирился с отцом после секс-скандала с Волочковой
Чермен Дзотов помирился с отцом после секс-скандала с Волочковой

Российский бизнесмен и бывший фаворит Анастасии Волочковой Чермен Дзотов смог помириться с отцом, после недавнего секс-скандала с известной балериной. Отец и

Чермен Дзотов неожиданно раскрыл правду о секс-скандале с Волочковой
Чермен Дзотов неожиданно раскрыл правду о секс-скандале с Волочковой

Бизнесмен и пиарщик, а также бывший любовник Анастасии Волочковой Чермен Дзотов неожиданно в личном микроблоге рассказал всю правду о нашумевшем секс-скандале

Анастасия Волочкова после секс-скандала записала обращение к недругам
Анастасия Волочкова после секс-скандала записала обращение к недругам

Анастасия Волочкова дала комментарии по поводу обнародования в Сети ее интимных фото. Балерина записала видеообращение к недругам.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости