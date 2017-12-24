Волочкова требует с экс-любовника 10 миллионов долларов за утечку секс-снимков

Анастасия Волочкова сообщила сумму, после которой может закрыть глаза на утечку своим интимных фото – 10 миллионов долларов. Выплатить эти деньги она требует Чермена Дзотова, бывшего ухажера, который разместил совместные фото с балериной в открытом доступе.

Знаменитая российская балерина дала интервью одному из изданий, где сообщила, что может не подавать в суд на своего бывшего любовника, только если тот заплатит ей моральную компенсацию в размере 10 миллионов долларов или же рублей, если Чермен Дзотов «нищеброд». Как известно, бывший избранник Анастасии Волочковой опубликовал в сети без ее ведома и согласия серию интимных фотоснимков, на которых запечатлен секс Дзотова с Волочковой.Когда балерина обнаружила «слитые» фото в Сети, то сразу же обратилась в прокуратуру. Но Дзотов не признал себя на совместных с бывшей любовницей фото. По его словам, на снимках запечатлен секс-тренер.

По словам Волочковой, она не была осведомлена в том, что Дзотов ее фотографировал во время секса, так как она «закрывает глаза во время удовольствия».