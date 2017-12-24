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| | Рустама Солнцева раскритиковали за жестокое обращение с ребенком

Рустама Солнцева раскритиковали за жестокое обращение с ребенком

Сегодня, 18:23
Бывший участник знаменитой российской телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев снова оказался в цедре скандала. На этот раз эпатажного мужчину обвинили в некорректном обращении с маленьким ребенком.

Рустама Солнцева раскритиковали за жестокое обращение с ребенком

 

Рустам Солнцев в своем личном микроблоге в сети Instagram разместил короткое видео, где он хватает маленького мальчика и танцует с ним, при этом дергает испуганного ребенка в разные стороны. Подписчики эпатажного ведущего вечеринок стали критиковать мужчину за странные танцы с малышом на руках.

Некоторые пользователи сети посчитали такое обращение с малолетним ребенком даже жестоким: «Кто ему ребенка доверил?», «Как так можно вести себя с чужим ребенком», «подобные танцы явно не детские, позор», «Заберите у Солнцева ребенка».
Светлана Славянская
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