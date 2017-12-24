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| | Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоу

Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоу

Сегодня, 18:40
Актрисы юмористического шоу «Дизель Шоу» Булитко и Глущенко разделись на сцене ради юмористического номера.

Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоу

 

Яна Глущенко и Виктория Булитко – актрисы юмористической программы «Дизель Шоу» - разделись для номера. Девушки предстали перед зрителями в купальниках. По сценарию, две красавицы пришли в магазин на новый год, чтобы получить скидку по акции «приди в купальнике и получи большую скидку».

 
Помимо актрис, на сцене ещё была массовка из моделей в купальниках. Гости шоу аплодировали стоя.
 

Валерия Голицына
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