Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоу

Актрисы юмористического шоу «Дизель Шоу» Булитко и Глущенко разделись на сцене ради юмористического номера.

Помимо актрис, на сцене ещё была массовка из моделей в купальниках. Гости шоу аплодировали стоя.

Валерия Голицына

Яна Глущенко и Виктория Булитко – актрисы юмористической программы «Дизель Шоу» - разделись для номера. Девушки предстали перед зрителями в купальниках. По сценарию, две красавицы пришли в магазин на новый год, чтобы получить скидку по акции «приди в купальнике и получи большую скидку».