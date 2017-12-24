Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоу

Яна Глущенко и Виктория Булитко – актрисы юмористической программы «Дизель Шоу» - разделись для номера. Девушки предстали перед зрителями в купальниках. По сценарию, две красавицы пришли в магазин на новый год, чтобы получить скидку по акции «приди в купальнике и получи большую скидку».
Голым - скидка: Булитко и Глущенко разделись для номера шоуСегодня, 18:40
В Самаре жительницы разделись ради бесплатного получения полного бака бензина. Акция прошла в представительствах одной из АСЗ города.
В Интернете появилось видео, которое просто возмутило общественности. В Прикамье в ночном клубе девушки приняли участие в конкурсе и полностью разделись ради
Михаил Глущенко, который ранее был депутатом Государственной думы, приговорен к семнадцати годам тюрьмы за организацию убийства. Об этом сообщили местные СМИ с