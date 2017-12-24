Муж Ксении Бородиной назвал Ольгу Бузову фриком

Курбан Омаров – супруг Ксении Бородиной – назвал главного недруга своей супруги фриком. Курбан записал видео с совместного отдыха с супругой, в котором высказал своё мнение на счёт современных исполнителей и Ольги Бузовой.

Валерия Голицына

Курбан Омаров, отдыхая с Ксенией в караоке, снимая поющую жену на видео отметил, что за её талантом охотились многие знаменитые продюсеры. Однако, Ксения Бородина отказалась от всех перспектив в пользу семьи и семейных ценностей. Также Курбан Омаров отметил, что нынче модные полуголые певицы без голоса и достоинства скоро превратятся в «звёздную пыль». А вот семейные ценности, достоинство и мудрость никогда не утратят свою актуальность.Подписчики сразу же поняли, о ком именно говорит Курбан. Муж Бородиной имел в виду именно Ольгу Бузову, с которой Ксения находится в давнем конфликте.