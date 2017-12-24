Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото

Телеведущая и инстадива Виктория Боня порадовала своих подписчиков новыми горячими фото с пляжа в Арабских Эмиратах.

Валерия Голицына

Виктория Боня выложила фото в купальнике из коллекции собственного бренда. Знаменитость похвасталась роскошной фигурой и красивыми пейзажами Эмират. Девушка отметила, что она буквально заряжается солнцем и теплом, ведь в скором времени ей придётся вернуться в снежную и холодную Россию.Фанаты были в восторге от фотографии. Все хвалили прекрасный внешний вид и подтянутую фигуру Виктории Бони. Также поклонники пожелали кумиру хорошего отдыха, а некоторые отметили, что и сами не прочь погреться на теплом солнце, ведь всю Россию замело в преддверии Нового года.