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| | Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото

Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото

Сегодня, 17:05
Телеведущая и инстадива Виктория Боня порадовала своих подписчиков новыми горячими фото с пляжа в Арабских Эмиратах.

Виктория Боня порадовала своих подписчиков горячими фото

 

Виктория Боня выложила фото в купальнике из коллекции собственного бренда. Знаменитость похвасталась роскошной фигурой и красивыми пейзажами Эмират. Девушка отметила, что она буквально заряжается солнцем и теплом, ведь в скором времени ей придётся вернуться в снежную и холодную Россию.

Фанаты были в восторге от фотографии. Все хвалили прекрасный внешний вид и подтянутую фигуру Виктории Бони. Также поклонники пожелали кумиру хорошего отдыха, а некоторые отметили, что и сами не прочь погреться на теплом солнце, ведь всю Россию замело в преддверии Нового года.
Валерия Голицына
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