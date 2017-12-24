Пугачева снялась для новогоднего шоу на ТВ вопреки слухам

В связи с ежегодным обилием на новогодних телеэкранах страны одних и тех же лиц российской эстрады, в числе которых была Алла Пугачева, в сети обсуждались слухи о ее отказе от участия в «Голубом огоньке» этого года. Слухи оказались ложными – Примадонна приняла участие съемке Новогоднего шоу на Первом канале.

Около двух недель в сети активно обсуждался отказ Аллы Пугачевой от участия в Новогоднем шоу в этом году из-за чрезмерной критики зрителей. Они считали, что одни и те же лица «Голубых огоньков» уже порядком надоели, и давно пора пригласить менее известных, но более интересных артистов и исполнителей.Согласно слухам, Примадонна якобы отказалась участвовать в Новогоднем шоу из-за того, что у нее нет новых песен. Позже выяснилось, что песни есть, и Пугачева уже задействована в съемках шоу для Первого канала. Эта информация подтвердилась объявлением поиска актеров массовки для участия в ее новогоднем номере. За участие предлагали от 900 до 1300 российских рублей, однако, искомые претенденты должны быть не старше 35 лет.