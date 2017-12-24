Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за домашние обноски

Поклонники балерины Анастасии Волочковой резко раскритиковали её новое фото за «домашние обноски», коими они назвали наряд артистки, как сообщает новостное издание «Версия Инфо».

В Москве сейчас снег, и большинство звёзд, у которых работа не вынуждает улетать заграницу, выкладывают в Сеть кадры на природе или у дома. Так поступила и Анастасия Волочкова, радуясь в подписи тому, что наступает зима.

Часть подписчиков согласились с этим мнением, а другие присмотрели к наряду известной российской балерины. Анастасия Волочкова достаточно часто выставляет в Сеть снимки, где она не в дорогих и роскошных платьях, а надевает что-то простое и домашнее. Однако последнее фото привело поклонников в шок, и они посчитали, что такой наряд «не достоин» Instagram. Другие выступили в защиту Анастасии Волочковой, отметив, что не интернет-пользователям выбирать, что знаменитость должна носить и когда.

Ирина Летинская