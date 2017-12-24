Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за домашние обноски

Мнения
В меню ресторана в Токио входит человечина.
От Редактора
Планета Х оберегает Землю и другие планеты.
После того, как звезда российского балета Анастасия Волочкова выступила в Феодосии, она отправилась в Ялту. Оттуда девушка опубликовала снимок в купальнике,
Поклонники Анастасии Волочковой жестоко раскритиковали ее новый образ. Им не понравилась новая прическа и отсутствие макияжа.
Известная балерина, которая уже не раз удивляла публику своими промахами при выборе образа, Анастасия Волочкова снова показалась в нелепом платье. Подписчики