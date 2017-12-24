«Будь счастлив, мой друг»: Яна Рудковская поздравила Диму Билана с днем рождения

Продюсер и светская львица Яна Рудковская поздравила своего артиста и крестного отца сына Саши Диму Билана с днем рождения. Сегодня популярному поп-исполнителю исполнилось 36 лет.

Светлана Славянская

Яна Рудковская тепло поздравила своего друга Диму Билана в соцсети: «Сегодня день рождения у моего большого друга и потрясающего фантастически талантливого Артиста и музыканта, невероятно искреннего, доброго и уникального, которого любит вся наша семья не только за талант, но и за его умение дружить и за его сердце. Мы много сделали в этом году, уверена, что и в следующем году у нас будет много знаковых событий. Димочка, будь счастлив, мой друг, пусть исполняются все твои мечты!».Поклонники присоединились к поздравлениям: «Дмитрий, с Днём Рождения! Будь Здоров!», «Дима, с днём рождения тебя. Мы тебя любим», «С днем Рождения Диму. Он действительно талант нашей эстрады, лучший».