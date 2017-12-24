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| | Анджелина Джоли готовится к празднованию Рождества

Анджелина Джоли готовится к празднованию Рождества

Сегодня, 16:31
Анджелина Джоли не оставляет фанатов без внимания и заботы. Теперь кинодиву интересует, как ее фолловеры будут праздновать Рождество, которое западный мир отмечает 25 декабря, то есть уже завтра.

 

Поклонникам Анджелины Джоли польстил такой интерес со стороны знаменитости и они начали активно постить ей планы на сочельник и собственно Рождество. В основном подписчики Джоли собираются отмечать один из главных христианских праздников в кругу семьи. Другие не стали уточнять, как именно пройдет у них торжество, но заинтриговали, сообщив, что встретят праздник в всеоружии.

Оказалось, что встречать завтра Рождество будут не все фолловеры голливудской звезды. Некоторые из ее поклонников оказались мусульманами, но даже они поблагодарили актрису за заботу. Они написали Анджелине Джоли много приятных пожеланий, не забыв отметить ее неувядающую красоту. Всего снимок в Instagram оценили девять тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
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