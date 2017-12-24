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| | Снова вместе?: Илона Маска снова заметили в компании Эмбер Херд

Снова вместе?: Илона Маска снова заметили в компании Эмбер Херд

Сегодня, 16:05
Журналисты и поклонники терзаются сомнениями – можно ли поздравлять Илона Маска и его экс-возлюбленную с воссоединением. Такие мысли у работников масс-медиа возникли после того, как миллиардер и Эмбер Херд были замечены трапезничающими в ресторане в компании друг друга. 

Снова вместе?: Илона Маска снова заметили в компании Эмбер Херд

 

Не сам факт совместного обеда насторожил американскую общественность, а то, что случилось потом. Очевидцы утверждают, что после трапезы бывшие любовники обменялись отнюдь не дружеским поцелуем. Хотя нашлись и такие, кто не стал спешить с выводами, а совместный обед Илона Маска и Эмбер Херд расценил как дружескую встречу.

О своем расставании с Эмбер, миллиардер сообщил еще в августе. По его словам, отношения не сложились из-за крайне напряженного рабочего графика влюбленных. Тем не менее, Илон Маск не скрывает, что по-прежнему питает к актрисе теплые чувства, а инициатором расставания стала Эмбер Хедд.
Дарья Светозарова
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