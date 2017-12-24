Дом-2: Сергей Пынзарь собрался в отпуск

Бывший участник проекта «Дом-2» Сергей Пынзарь засобирался в отпуск. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал красноречивое фото с чемоданами.

«Дома-2»

Дарья Светозарова

Чтобы исключить всякие сомнения мужчина сопроводил снимок комментарием, в котором сообщил о грядущих планах. «», - лаконично, но жизнерадостно отчитался он. Да и вид у экс-участникадовольный.Подписчики Сергея тут же поинтересовались, куда полетит их кумир. Другие оценили сами чемоданы. Остальные поздравили Пынзаря с предстоящим вояжем и стали мечтать о собственном отдыхе. Они пожелали Сергею приятного времяпрепровождения.За несколько минут пост лайкнули более тысячи фанатов Пынзаря. Еще несколько человек оставили комментарии, в основном доброжелательные.