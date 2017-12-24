Дом-2: Сергей Пынзарь собрался в отпуск

Чтобы исключить всякие сомнения мужчина сопроводил снимок комментарием, в котором сообщил о грядущих планах. «Собираемся в отпуск. Заказали чемоданы. Привезли быстро, качество отличное», - лаконично, но жизнерадостно отчитался он. Да и вид у экс-участника «Дома-2» довольный.
Подписчики Сергея тут же поинтересовались, куда полетит их кумир. Другие оценили сами чемоданы. Остальные поздравили Пынзаря с предстоящим вояжем и стали мечтать о собственном отдыхе. Они пожелали Сергею приятного времяпрепровождения.
За несколько минут пост лайкнули более тысячи фанатов Пынзаря. Еще несколько человек оставили комментарии, в основном доброжелательные.