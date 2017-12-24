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| | Длинные и красивые: Варнава поразила своих подписчиков стройными ногами

Длинные и красивые: Варнава поразила своих подписчиков стройными ногами

Сегодня, 15:42
Екатерина Варнава поразила своих поклонников в Instagram длиной и стройностью своих ног.

Длинные и красивые: Варнава поразила своих подписчиков стройными ногами

 

Ведущая и комик шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава в своём Instagram удивила подписчиков длиной и красотой ног. На фото знаменитость стоит в красивом бело-золотом платье от знаменитого дизайнера и элегантных босоножках. Разрез платья прекрасно подчеркнул красоту Екатерины Варнавы и её главное достоинство – ноги.

Подписчики сразу же начали расхваливать «длинные и красивые» и восхищаться вечерним образом телеведущей. Платье Екатерины Варнавы пошито дизайнером Беллой Потёмкиной. Длина платья немногим выше колена, однако, разрез прекрасно подчёркивает все достоинства телеведущей. Выполнен наряд в бело золотых цветах и отделан ручной вышивкой.
Валерия Голицына
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