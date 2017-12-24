Аллу Пугачёву раскритиковали за плохое исполнение песен: Жанна Рождественская не довольна результатом

Жанна Рождественская заявила о своём вокальном превосходстве над Пугачёвой.

Так, принимая участие в передаче "Привет, Андрей!", которую ведёт известный телеведущий Андрей Малахов, знаменитость имела смелость раскритиковать творчество Аллы Борисовны Пугачёвой. Популярная советская и российская вокалистка больше всем известна своим волшебным голосом, чем лицом. К примеру, её голосом пели многие актёры из таких небезызвестных кинокартин как "Карнавал", "Служебный роман", "Красная Шапочка", "Гадалка","Ах, водевиль, водевиль" и ещё многих других, хотя сама певица нигде особо на виду не появлялась.





Тем не менее в студии с Малаховым, пришедшие гости и публика, вспоминая репертуары прошлых лет, особое внимание уделили шлягеру "Позвони мне, позвони!", где голос Рождественской особенно запомнился всем зрителям. Как стало известно, изначально предполагалось, что песню главной героини, которую сыграла Ирина Муравьёва, будет исполнять сама Примадонна, но после всё переигралось и на её место была выбрана Жанна Рождественская. По некоторым сведениям установлено, что Муравьёва, после выхода на экран знаменитой киноленты отметила, что Жанна спела намного лучше, чем та сыграла. Чем и поспешила поделиться со всеми присутствующими в телеэфире точно цитируя запомнившиеся слова: "Жанночка, ты спела лучше, чем я сыграла". К тому же заслуженная артистка отметила, что Пугачёва перепела много песен из её репертуара и, по ёё мнению, Примадонна исполнила их намного хуже чем она.





Заметим, что в последнее время на Пугачёву и Галкина началась травля зрителей, которым данный дуэт порядком надоел. Тысячи россиян подписали общественную петицию в которой просили Первый канал убрать знаменитую супружескую пару со всех праздничных эфиров. Видимо затаив обиду на своих земляков, королева отечественной эстрады вовсе отказывается выступать не только на новогодних "огоньках", но и на высокооплачиваемых корпоративах.