Дана Борисова снова начала общаться с дочерью

Дана Борисова прошла курс лечения от наркозависимости в Тайланде, а теперь налаживает контакт со своей десятилетней дочерью Полиной. Телеведущая не скрывает, что в их отношениях с наследницей есть шероховатости и недопонимания, но они работают над этим и по-настоящему счастливы от общения друг с другом.

Дарья Светозарова

Ранее Дана не могла видеться с Полиной, которая живет с отцом Максимом Аксеновым. Обеспокоенный родитель счел, что девочке лучше не общаться с матерью, пока она не вылечится от зависимости. Теперь реабилитация завершилась, и новый тест подтвердил, что Дана Борисова «чиста». Девочка до сих пор живет с папой, но маму часто навещает. Иногда между родственницами возникают недоразумения, но они счастливы уже от того, что видят друг друга. Последнее свидание ведущей с Полиной прошло в ресторане. Переполненная положительными эмоциями Борисова поспешила поделиться этой новостью с фолловерами и зачекинилась в ресторане вместе с наследницей.Большинство пользователей умилила идиллическая картина. Они написали Дане и Полине много комплиментов и поздравили мать и дочь с приближающимся Новым годом. Другие подписчики были настроены не столь доброжелательно – они заявили, что в руках у Борисовой бокал с алкогольным напитком и указали Максиму Аксенову на то, что ведущей не стоит встречаться с дочкой.