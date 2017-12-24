Ники Минаж разделась в пошлом клипе

Минаж весь клип танцевала в чёрном латексном костюме с голой грудью. Цензурности такому экстравагантному наряду придавали только наклейки на грудь в виде больничных пластырей.
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В меню ресторана в Токио входит человечина.
От Редактора
Планета Х оберегает Землю и другие планеты.
Минаж весь клип танцевала в чёрном латексном костюме с голой грудью. Цензурности такому экстравагантному наряду придавали только наклейки на грудь в виде больничных пластырей.
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