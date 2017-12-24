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| | Ники Минаж разделась в пошлом клипе

Ники Минаж разделась в пошлом клипе

Сегодня, 22:20
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж порадовала своих поклонников новым синглом, исполнив его совместно с рэпером Krippy Kush. Певица как всегда не обошла без эпатажа и снялась в клипе с обнажённой грудью.

 

Ники Минаж разделась в пошлом клипе

 

Минаж весь клип танцевала в чёрном латексном костюме с голой грудью. Цензурности такому экстравагантному наряду придавали только наклейки на грудь в виде больничных пластырей.

 
Ники Минаж уже не впервые поражает поклонников своей эпатажностью. Клип собрал несколько миллионов просмотров буквально за пару дней. Все почитатели творчества знаменитости просто в восторге от такого творческого дуэта и от самой певицы. Ники Минаж всегда умела привлечь к себе внимание публики и радовать поклонников не только хорошими песнями, но и яркими клипами.

Валерия Голицына
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