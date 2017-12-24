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| | В "сексуальный" рейтинг Maxim вошли Брежнева, Шейк и Тодоренко

В "сексуальный" рейтинг Maxim вошли Брежнева, Шейк и Тодоренко

Сегодня, 15:07
Популярное издание Maxim провело опрос среди своих читателей, дабы составить ТОП-100 самых привлекательных россиянок. В данном рейтинге присутствуют не только известные модели, актрисы и певицы, но и спортсменки и даже женщины-политики.

В "сексуальный" рейтинг Maxim вошли Брежнева, Шейк и Тодоренко

 

Согласно результатам опроса, на первом месте оказалась актриса Наталья Рудова, поднявшаяся со второго места, которое в свою очередь, заняла другая сексуальная блондинка Вера Брежнева. В 2016 году Брежнева возглавляла рейтинг Maxim, в этом году уступила лидирующую позицию, хотя и вошла в тройку лучших. Замыкает тройку лидеров ведущая проекта «Орёл и решка» Регина Тодоренко, ранее занимавшая 12 позицию рейтинга.

Идущие далее по списку девушки имеют непосредственное отношение к Уралу, например, молодая мама Ирина Шейк, которая родом из Еманжелинска, занявшая 4 места рейтинга. Ниже в списке идет солистка группы Serebro Ольга Серябкина, которая умело сохраняет за своим коллективом имидж самого сексуального гёлз-бэнда.
Пойда Анна
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