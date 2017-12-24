Маргарита Овсянникова показала упругие ягодицы

Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова пришла в проект сравнительно недавно – в конце октября текущего года. Однако успела завоевать симпатии многих поклонников телестройки. Она регулярно делится с фанатами подробностями своей жизни на проекте, а теперь выложила в Instagram эротичное фото.

Дарья Светозарова

Снимок Маргарита Овсянникова снабдила интригующим комментарием. Девушка написала, что за последние два дня с ней произошли кардинальные перемены. Марго уверяет, что только в «Доме-2» все может измениться настолько сильно и за такой короткий срок. В подробности красавица вдаваться не стала, а посоветовала посмотреть эфиры реалити-шоу.Пост получил неоднозначные отзывы: от откровенно неприязненных и оскорбительных, до панегириков в честь уроженки Донецка. Хейтеры не преминули позлорадствовать в связи с неопределенностью в ее личной жизни. Ягодицы знаменитости им тоже не понравились. Эта часть тела Овсянниковой показалась им дряблой. Другие решили, что с фигурой и девушки все в порядке (в том числе и с пятой точкой), но выбор купальника они не одобрили. По мнению фолловеров, Марго следует носить бикини, а сдельные купальники посоветовали оставить для Шевы и Черно.Нашлись и такие, у кого ни наряд, ни фигура Овсянниковой претензий не вызвали. Они назвали девушку шикарной и призвали помириться с Саймоном. Неравнодушными к фотографии оказались без малого три тысячи подписчиков Марго.