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| | Виктория Боня в платье-сетке отдыхает в Дубае

Виктория Боня в платье-сетке отдыхает в Дубае

Сегодня, 14:34
Модель, ведущая и бизнесвумен Виктория Боня опубликовала в своём микроблоге фотографию с отдыха в Дубае. Знаменитость запечатлена в черном платье-сетке, соблазнительно оголяющем ее тело.

Виктория Боня в платье-сетке отдыхает в Дубае

 

Виктория Боня, которая недавно открыла свой собственный шоу-рум дизайнерской одежды, объявила о том, что в её магазине стартовала распродажа и пригласила подписчиков не пропустить новогодние скидки. Сама девушка сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. Боня выставила фото с пляжа, где она сидит на гамаке. Девушка одета в экстравагантное платье-сетку из собственного магазина, а также в купальник.

Подписчики оценили наряд девушки по достоинству. Поклонники восхитилась фигурой Виктории и пожелали ей приятного отдыха и хороших наступающих праздников.
Валерия Голицына
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