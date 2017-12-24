Виктория Боня в платье-сетке отдыхает в Дубае

Модель, ведущая и бизнесвумен Виктория Боня опубликовала в своём микроблоге фотографию с отдыха в Дубае. Знаменитость запечатлена в черном платье-сетке, соблазнительно оголяющем ее тело.

Валерия Голицына

Виктория Боня, которая недавно открыла свой собственный шоу-рум дизайнерской одежды, объявила о том, что в её магазине стартовала распродажа и пригласила подписчиков не пропустить новогодние скидки. Сама девушка сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. Боня выставила фото с пляжа, где она сидит на гамаке. Девушка одета в экстравагантное платье-сетку из собственного магазина, а также в купальник.Подписчики оценили наряд девушки по достоинству. Поклонники восхитилась фигурой Виктории и пожелали ей приятного отдыха и хороших наступающих праздников.