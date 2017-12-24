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| | «Не пишите гадости»: Светлана Лобода поддержала Дмитрия Шепелева

«Не пишите гадости»: Светлана Лобода поддержала Дмитрия Шепелева

Сегодня, 14:34
Известная певица Светлана Лобода поддержала Дмитрия Шепелева, прося интернет-пользователей перестать писать гадости и использовать социальные сети «во благо».

«Не пишите гадости»: Светлана Лобода поддержала Дмитрия Шепелева

 

Звезда сделала репост сообщения ведущего, в котором тот посоветовал «критикам и комментаторам» заняться своими проблемами и встречать праздники, но не «учить» его воспитывать ребёнка. По словам Дмитрия Шепелева, ему не в чем оправдываться и объяснять, поскольку он живёт счастливо с сыном. Светлана Лобода поддержала это, моля людей «работать над собой» и не судить никого и никогда, как сообщает VladTime.

Подписчики расценили поддержку певицы не однозначно. Некоторые согласились с ней: «Мир вокруг начинается с нас самих, а не с Димы или кого то ещё», «Давайте жить каждый своей жизнью. Кто мы такие, чтобы судить друг друга?». Другие отметили, что если Лободу они знают и любят, то Шепелеву всё равно не верят.

Ирина Летинская
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