«Не пишите гадости»: Светлана Лобода поддержала Дмитрия Шепелева

«Не пишите гадости»: Светлана Лобода поддержала Дмитрия ШепелеваСегодня, 14:34
Известная певица Светлана Лобода поделилась с журналистами информацией о том, что хочет выступать и в России тоже, за что была осуждена украинцами.
Экс-ведущая шоу "Дом-2" Ксения Собчак на своей странице в Instagram поддержала выход книги Дмитрия Шепелева "Жанна". Звезда выразила сочувствие своему коллеге
Артистка Светлана Лобода поделилась фотографией в Instagram. На нем изображена сама певица после тренировки. Лобода сфотографировала себя с интересного