Драка в "Доме-2": Щетинин вызвал Дмитриенко на бой

Дима Дмитриенко в своем прямом эфире оскорбил Кирилла Щетинина и пообещал при встрече "разобраться" с бывшим участником проекта. Кирилл не стал терпеть подобные угрозы и ответил своему оппоненту, записав видеообращение. В нем Щетинин вызвал на публичный бой зачинщика конфликта.
"Кто ты такой Дмитренко? Рассуждаешь о мужском поведении, когда сам бросил беременную жену", - обратился напрямую к сопернику автор видео, упомянув Ольгу Рапунцель, после чего вызвал его на ринг, предложив решить возникшую ссору. "Если ты такой сильный и можешь настучать мне в бубен", - бесстрашно предложил Щетинин, подзадоривая Дмитриенко.
Организаторы лишь спросили, на кого будут делать ставки фанаты, если бой все таки состоится.