Драка в "Доме-2": Щетинин вызвал Дмитриенко на бой

Экс-участник "Дома-2" Кирилл Щетинин вызвал на публичный бой коллегу по съемочной площадке Дмитрия Дмитриенко. Причиной конфликта стали оскорбления последнего.

Дима Дмитриенко в своем прямом эфире оскорбил Кирилла Щетинина и пообещал при встрече "разобраться" с бывшим участником проекта. Кирилл не стал терпеть подобные угрозы и ответил своему оппоненту, записав видеообращение. В нем Щетинин вызвал на публичный бой зачинщика конфликта.", - обратился напрямую к сопернику автор видео, упомянув Ольгу Рапунцель, после чего вызвал его на ринг, предложив решить возникшую ссору. "", - бесстрашно предложил Щетинин, подзадоривая Дмитриенко.Организаторы лишь спросили, на кого будут делать ставки фанаты, если бой все таки состоится.