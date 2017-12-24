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| | Драка в "Доме-2": Щетинин вызвал Дмитриенко на бой

Драка в "Доме-2": Щетинин вызвал Дмитриенко на бой

Сегодня, 14:14
Экс-участник "Дома-2" Кирилл Щетинин вызвал на публичный бой коллегу по съемочной площадке Дмитрия Дмитриенко. Причиной конфликта стали оскорбления последнего.

Драка в "Доме-2": Щетинин вызвал Дмитриенко на бой

 

Дима Дмитриенко в своем прямом эфире оскорбил Кирилла Щетинина и пообещал при встрече "разобраться" с бывшим участником проекта. Кирилл не стал терпеть подобные угрозы и ответил своему оппоненту, записав видеообращение. В нем Щетинин вызвал на публичный бой зачинщика конфликта.

"Кто ты такой Дмитренко? Рассуждаешь о мужском поведении, когда сам бросил беременную жену", - обратился напрямую к сопернику автор видео, упомянув Ольгу Рапунцель, после чего вызвал его на ринг, предложив решить возникшую ссору. "Если ты такой сильный и можешь настучать мне в бубен", - бесстрашно предложил Щетинин, подзадоривая Дмитриенко.

Организаторы лишь спросили, на кого будут делать ставки фанаты, если бой все таки состоится.
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