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| | Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности Вайнштейна

Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности Вайнштейна

Сегодня, 14:00
Скандалы вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна не утихают до сих пор. В защиту актрис, которые пострадали от продюсерского произвола, выступила и знаменитая Сальма Хайек. Выяснилось, что долгие годы Вайнштейн мстил Сальме за неуступчивость.

Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности Вайнштейна

 

В одном из интервью New York Times актриса рассказала о том, с какими непристойными требованиями обращался к ней скандально известный деятель киноискусства. Однажды Харви попросил Хайек принять душ в его присутствии и оголиться при другой женщине. В завершение он потребовал от нее секса втроем. Третьей должна была стать та самая женщина, при которой кинодиве предлагалось разоблачиться.

Сальма отказалась, но вскоре ей пришлось исполнить одну из прихотей Вайнштейна, так как он грозил ей закрыть картину о мексиканской художнице, над которой Хайек работала. Вайнштей заявил, что роль в фильме о Фриде Кало он отдаст более сговорчивой актрисе, если Сальма не примет участие в откровенной сцене, без которой, по словам продюсера, фильм не получит должного признания. Хайек согласилась, но в день съемок у нее случился нервный срыв. Понадобилось много времени, чтобы прийти в чувство, но даже это не спасло актрису.
 
Вайнштейн решил не пускать кино в прокат без предварительного тестового показа. Вопреки ожиданиям, картина получила признание. У нее шесть номинаций на «Оскар» и две статуэтки. Тем не менее, еще долго Хайек жила под прессингом и только сейчас решила присоединиться к обличителям продюсера.

Дарья Светозарова
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