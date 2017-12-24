Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности Вайнштейна

В одном из интервью New York Times актриса рассказала о том, с какими непристойными требованиями обращался к ней скандально известный деятель киноискусства. Однажды Харви попросил Хайек принять душ в его присутствии и оголиться при другой женщине. В завершение он потребовал от нее секса втроем. Третьей должна была стать та самая женщина, при которой кинодиве предлагалось разоблачиться.
Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности ВайнштейнаСегодня, 14:00
Известная актриса Сальма Хайек обвиняет продюсера Харви Вейнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.
Сальма Хайек выдвинула против Дональда Трампа обвинение в сексуальных домогательствах. Как заявила голливудская актриса, миллиардер чрезмерно настойчиво
49-летняя звезда Сальма Хайек и по сей день считается одной из сексуальнейших женщин планеты. Недавно голливудская актриса опубликовала фотографию без макияжа.