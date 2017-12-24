Изнасилования и месть: Сальма Хайек рассказала о сущности Вайнштейна

Скандалы вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна не утихают до сих пор. В защиту актрис, которые пострадали от продюсерского произвола, выступила и знаменитая Сальма Хайек. Выяснилось, что долгие годы Вайнштейн мстил Сальме за неуступчивость.

Сальма отказалась, но вскоре ей пришлось исполнить одну из прихотей Вайнштейна, так как он грозил ей закрыть картину о мексиканской художнице, над которой Хайек работала. Вайнштей заявил, что роль в фильме о Фриде Кало он отдаст более сговорчивой актрисе, если Сальма не примет участие в откровенной сцене, без которой, по словам продюсера, фильм не получит должного признания. Хайек согласилась, но в день съемок у нее случился нервный срыв. Понадобилось много времени, чтобы прийти в чувство, но даже это не спасло актрису.

Вайнштейн решил не пускать кино в прокат без предварительного тестового показа. Вопреки ожиданиям, картина получила признание. У нее шесть номинаций на «Оскар» и две статуэтки. Тем не менее, еще долго Хайек жила под прессингом и только сейчас решила присоединиться к обличителям продюсера.

Дарья Светозарова

В одном из интервью New York Times актриса рассказала о том, с какими непристойными требованиями обращался к ней скандально известный деятель киноискусства. Однажды Харви попросил Хайек принять душ в его присутствии и оголиться при другой женщине. В завершение он потребовал от нее секса втроем. Третьей должна была стать та самая женщина, при которой кинодиве предлагалось разоблачиться.