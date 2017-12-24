10-летнюю дочь Даны Борисовой бывший муж назвал "проституткой"

Дана Борисова, недавно получившая возможность общаться с дочерью после школы, сделала ей подарок в виде маникюра. Максим Аксенов, бывший муж Борисовой, описал это как «проституцию» и назвал «развращающим».

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Дана Борисова старается уделять как можно больше внимания своей десятилетней дочери Полине. Не так давно отец Максим Аксенов дал бывшей жене разрешение на то, чтобы она могла видеться с дочкой по окончанию ее занятий в школе.Решив сделать сюрприз ребенку, Борисова отвела ее в салон красоты своих знакомых, где ей сделали праздничный детский маникюр в новогодних цветах. После этого она выложила результат в Instagram, чтобы поделится радостью с подписчиками.Однако бывший муж не оценил усилий Борисовой и отреагировал крайне негативно,назвал маникюрразвращающими даже обозвалпроституцией- делится обидой Борисова в описании фото.Фанаты советуют телеведущей не расстраиваться и не принимать близко к сердцу, а продолжать проводить с дочерью как можно больше времени.