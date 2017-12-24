10-летнюю дочь Даны Борисовой бывший муж назвал "проституткой"

Дана Борисова старается уделять как можно больше внимания своей десятилетней дочери Полине. Не так давно отец Максим Аксенов дал бывшей жене разрешение на то, чтобы она могла видеться с дочкой по окончанию ее занятий в школе.
Решив сделать сюрприз ребенку, Борисова отвела ее в салон красоты своих знакомых, где ей сделали праздничный детский маникюр в новогодних цветах. После этого она выложила результат в Instagram, чтобы поделится радостью с подписчиками.
Однако бывший муж не оценил усилий Борисовой и отреагировал крайне негативно, «назвал маникюр «развращающим» и даже обозвал «проституцией» - делится обидой Борисова в описании фото.
Фанаты советуют телеведущей не расстраиваться и не принимать близко к сердцу, а продолжать проводить с дочерью как можно больше времени.