Виктория Лопырёва показала свою грудь

Модель и телеведущая Виктория Лопырёва, которая собиралась сыграть свадьбу с Николаем Басковым, в очередной раз показала поклонником свою красивую фигуру. В этот раз знаменитость продемонстрировала грудь.

Валерия Голицына

Виктория Лопырёва показала пышный бюст на фотографии. Под ней девушка написала целую тираду о важности самооценки в жизни человека. Также, Лопырёва отметила, что чем выше у человека самооценка, тем он будет добрее и внимательнее к другим, хотя как это связанно знаменитость не объяснила. Весь текст был написан на английском языке, хотя поклонники Виктории не раз улучали модель в неграмотности и просили не писать больше на иностранных языках, если она не обладает ими в совершенстве.Помимо своих рассуждений о самооценке, Виктория Лопырёва отметила, что в её доме наконец-то появилось новогоднее настроение и атмосфера.