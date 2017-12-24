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| | Виктория Лопырёва показала свою грудь

Виктория Лопырёва показала свою грудь

Сегодня, 13:54
Модель и телеведущая Виктория Лопырёва, которая собиралась сыграть свадьбу с Николаем Басковым, в очередной раз показала поклонником свою красивую фигуру. В этот раз знаменитость продемонстрировала грудь.

Виктория Лопырёва показала свою грудь

 

Виктория Лопырёва показала пышный бюст на фотографии. Под ней девушка написала целую тираду о важности самооценки в жизни человека. Также, Лопырёва отметила, что чем выше у человека самооценка, тем он будет добрее и внимательнее к другим, хотя как это связанно знаменитость не объяснила. Весь текст был написан на английском языке, хотя поклонники Виктории не раз улучали модель в неграмотности и просили не писать больше на иностранных языках, если она не обладает ими в совершенстве.

Помимо своих рассуждений о самооценке, Виктория Лопырёва отметила, что в её доме наконец-то появилось новогоднее настроение и атмосфера.
Валерия Голицына
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