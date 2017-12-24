Дима Билан поделился планами на день рождения

24 декабря Дима Билан отмечает 36-летие. В связи с этим он решил намекнуть своим поклонникам, как отпразднует этот день.

Дарья Светозарова

За годы творческой деятельности певец получил множество престижных наград и удостоился почетных званий. Среди них Заслуженный и Народный артист Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Также в его «копилке» десять наград MTV Russia Music Awards и 16 премий Муз-ТВ, а также победа в «Евровидении» в 2008 году.В свой 36 день рождения артист не планирует шумных собраний. Как выяснилось, он просто прогуляется по городу. «Все дела почти сделал», - отчитался поклонникам артист.Фанаты принялись наперебой поздравлять кумира с праздником и желать всех земных благ: любви, счастья, творческих успехов и неиссякаемой энергии. Некоторые даже презентовали Диме стихи собственного сочинения. Пост артиста не получил ни одного негативного отзыва. Все пожеланиями были исключительно добрые и искренние. Всего за час публикацию певца лайкнули свыше 63 тысячи фолловеров.