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| | Дима Билан поделился планами на день рождения

Дима Билан поделился планами на день рождения

Сегодня, 13:43
24 декабря Дима Билан отмечает 36-летие. В связи с этим он решил намекнуть своим поклонникам, как отпразднует этот день.

Дима Билан поделился планами на день рождения

 

За годы творческой деятельности певец получил множество престижных наград и удостоился почетных званий. Среди них Заслуженный и Народный артист Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Также в его «копилке» десять наград MTV Russia Music Awards и 16 премий Муз-ТВ, а также победа в «Евровидении» в 2008 году.

В свой 36 день рождения артист не планирует шумных собраний. Как выяснилось, он просто прогуляется по городу. «Все дела почти сделал», - отчитался поклонникам артист.

Фанаты принялись наперебой поздравлять кумира с праздником и желать всех земных благ: любви, счастья, творческих успехов и неиссякаемой энергии. Некоторые даже презентовали Диме стихи собственного сочинения. Пост артиста не получил ни одного негативного отзыва. Все пожеланиями были исключительно добрые и искренние. Всего за час публикацию певца лайкнули свыше 63 тысячи фолловеров.
Дарья Светозарова
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