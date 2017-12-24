Я всегда рядом: Лазарев трогательно поздравил Билана с днем рождения

Сергей Лазарев в Instagram опубликовал совместное фото с Димой Биланом. Под снимком певец написал поздравление в адрес "дорогого друга", который сегодня, 24 декабря, празднует 36-й день рождения. В трогательном сообщении артист упомянул параллельность творческого пути, на котором солистам пришлось многое преодолеть, всегда чувствуя рядом друг друга. Лазарев напомнил о здоровой конкуренции по сцене, заставляющей развиваться и действовать - именно по этой причине певцы стали талантливее, музыкальнее и успешнее.
"Я рад, что знаю тебя как замечательного музыканта, очень тонко чувствующего... но еще я больше рад, что узнал тебя как доброго, хорошего и порой очень ранимого человека," - пишет Сергей Лазарев.
Напоследок в своем поздравлении певец признался, что всегда находится рядом и готов помочь и подбодрит Диму Билана при необходимости.