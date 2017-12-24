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| | Я всегда рядом: Лазарев трогательно поздравил Билана с днем рождения

Я всегда рядом: Лазарев трогательно поздравил Билана с днем рождения

Сегодня, 13:08
Экс-участник группы SMASH, а теперь сольный певец Сергей Лазарев трогательно поздравил своего коллегу по сцене Диму Билана с днем рождения. Исполнитель подобрал трогательные слова, чтобы выразить свои чувства к другу.

Я всегда рядом: Лазарев трогательно поздравил Билана с днем рождения

 

Сергей Лазарев в Instagram опубликовал совместное фото с Димой Биланом. Под снимком певец написал поздравление в адрес "дорогого друга", который сегодня, 24 декабря, празднует 36-й день рождения. В трогательном сообщении артист упомянул параллельность творческого пути, на котором солистам пришлось многое преодолеть, всегда чувствуя рядом друг друга. Лазарев напомнил о здоровой конкуренции по сцене, заставляющей развиваться и действовать - именно по этой причине певцы стали талантливее, музыкальнее и успешнее.

"Я рад, что знаю тебя как замечательного музыканта, очень тонко чувствующего... но еще я больше рад, что узнал тебя как доброго, хорошего и порой очень ранимого человека," - пишет Сергей Лазарев.

Напоследок в своем поздравлении певец признался, что всегда находится рядом и готов помочь и подбодрит Диму Билана при необходимости.
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