Я всегда рядом: Лазарев трогательно поздравил Билана с днем рождения

Экс-участник группы SMASH, а теперь сольный певец Сергей Лазарев трогательно поздравил своего коллегу по сцене Диму Билана с днем рождения. Исполнитель подобрал трогательные слова, чтобы выразить свои чувства к другу.

Сергей Лазарев в Instagram опубликовал совместное фото с Димой Биланом. Под снимком певец написал поздравление в адрес "дорогого друга", который сегодня, 24 декабря, празднует 36-й день рождения. В трогательном сообщении артист упомянул параллельность творческого пути, на котором солистам пришлось многое преодолеть, всегда чувствуя рядом друг друга. Лазарев напомнил о здоровой конкуренции по сцене, заставляющей развиваться и действовать - именно по этой причине певцы стали талантливее, музыкальнее и успешнее." - пишет Сергей Лазарев.Напоследок в своем поздравлении певец признался, что всегда находится рядом и готов помочь и подбодрит Диму Билана при необходимости.