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| | Балеринки Веры Брежневой попытались похитить у нее ожерелье

Балеринки Веры Брежневой попытались похитить у нее ожерелье

Сегодня, 13:00
Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram эффектное фото. На нем артистка предстала в потрясающем дизайнерском платье от YANINA COUTURE и в ожерелье от Yana High jewellery. При этом певица поинтересовалась у подписчиков, не заметили ли они, как балеринки ее платья пытаются «стащить» ожерелье с ее шеи.

 

Поклонникам в целом наряд пришелся по душе. Отдельно отметили они изумительное, по их словам, колье, а вот те самые балеринки подверглись критике. Некоторым комментаторам показалось, что они не вписываются в общий ансамбль. Претензии были адресованы и слишком глубокому декольте певицы.

Остальные решили не обращать внимания на такие мелочи. Они убеждены, что платье супруги Константина Меладзе превосходное, да и сама артистка выглядит потрясающе. «Платье шикарное, а Вера прекрасная», - подытожили они. Фотография Веры Брежневой всего за несколько минут набрала свыше сорока тысяч лайков.
Дарья Светозарова
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