Балеринки Веры Брежневой попытались похитить у нее ожерелье

Поклонникам в целом наряд пришелся по душе. Отдельно отметили они изумительное, по их словам, колье, а вот те самые балеринки подверглись критике. Некоторым комментаторам показалось, что они не вписываются в общий ансамбль. Претензии были адресованы и слишком глубокому декольте певицы.
Остальные решили не обращать внимания на такие мелочи. Они убеждены, что платье супруги Константина Меладзе превосходное, да и сама артистка выглядит потрясающе. «Платье шикарное, а Вера прекрасная», - подытожили они. Фотография Веры Брежневой всего за несколько минут набрала свыше сорока тысяч лайков.