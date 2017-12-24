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| | Жены Тиграна Кеосаяна вместе встретят Новый год

Жены Тиграна Кеосаяна вместе встретят Новый год

Сегодня, 12:46
Жены Тиграна Кеосаяна - Маргарита Симоньян, с которой кинорежиссёр в браке, и Алёна Хмельницкая, экс-супруга знаменитости, вместе встретят Новый год. Об этом рассказала нынешняя жена актера, сценариста и телеведущего.

Жены Тиграна Кеосаяна вместе встретят Новый год

 

Маргарита Симоньян, главред RT, вместе с Тиграном Кеосаяном приняли участие в программе "Однажды" на НТВ. В проекте знаменитости рассказали личные тайны и поделились переживаниями. Журналистка поделилась воспоминаниями о своем детстве и назвала песни, которые ей напевала мама перед сном. Симоньян призналась, как ей удалось наладить взаимоотношения с бывшей супругой мужа, которые даже после расставания сохранили теплые отношения.

Главред "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила и о поведении Тиграна во время ее беременности - журналистка уже носила под сердцем наследника режиссера, когда он неустанно каждый день ездил к своей бывшей жене, чтобы приготовить завтрак младшей дочери.

Но жены Тиграна Кеосаяна смогли найти общий язык и подружились настолько, что собираются вместе отпраздновать Новый год.
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