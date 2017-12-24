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| | Алексей Купин опубликовал «ночное» фото на Сейшелах

Алексей Купин опубликовал «ночное» фото на Сейшелах

Сегодня, 12:35
Участник проекта «Дом-2» Алексей Купин ненадолго исчез из поля зрения фолловеров, однако снова напомнил о себе неожиданным фото. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

 

Сам Алексей во всей своей красе стоит на крыльце La Misere Beau Vallon, а по бокам светящиеся столбы с гирляндами. Парень в белоснежной рубашке, а правая рука участника телестройки немного пафосно прижата к сердцу. Дополняют образ нарочито небрежного красавца джинсы и белые кроссовки.

Поклонники тут же принялись осыпать кумира комплиментами. По их словам, Алексей шикарно выглядит и по красоте превосходит всех остальных участников телестройки (мужского пола). Ему начали желать счастья и удачи, а также посоветовали расстаться, наконец, с Майей Донцовой. О ней у подписчиков Алексея не нашлось ни единого доброго слова. Как выяснилось, отсутствие Купина косвенно связано с Майей. Алексей не скрывает, что любит девушку, но ему нужно было несколько дней отдыха, в том числе и от нее. Поэтому он и уговорил организаторов на несколько дней поселить его в номер без камер. Там он надеялся разобраться в себе. Судя по новым фото, в себе он разобрался. Осталось узнать, к какому решению пришел.
Дарья Светозарова
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