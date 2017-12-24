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| | Больше не бомж: 61-летнего родного брата Мадонны снова приняли в семью

Больше не бомж: 61-летнего родного брата Мадонны снова приняли в семью

Сегодня, 11:48
Бездомный старший брат поп-звезды Мадонны 61-летний Энтони Чикконе снова был принят в семью после семи лет жизни на улицах Мичигана. Об этом передает издание Daily Mail.

Больше не бомж: 61-летнего родного брата Мадонны снова приняли в семью

 

Стало известно, что 61-летний Энтони Чикконе на протяжении долгих лет боролся с алкоголизмом. Последние семь лет родной брат Маддоны был бездомным и безработным. Ранее он обвинял свою мега знаменитую сестру в том, что Мадонна отказывается заботиться о нем и оставила родного человека умирать на улицах Мичигана.

Больше не бомж: 61-летнего родного брата Мадонны снова приняли в семью

 

Однако теперь мужчина прошел лечение в реабилитационном учреждении и его младший брат Кристофер Чикконе заявил, что теперь Энтони снова вернулся домой и выздоравливает. Напомним, что до реабилитационного центра Энтони жил под мостом в Мичигане и Мадонна не оказывала ему помощи.
Светлана Славянская
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