Больше не бомж: 61-летнего родного брата Мадонны снова приняли в семью

Бездомный старший брат поп-звезды Мадонны 61-летний Энтони Чикконе снова был принят в семью после семи лет жизни на улицах Мичигана. Об этом передает издание Daily Mail.

Стало известно, что 61-летний Энтони Чикконе на протяжении долгих лет боролся с алкоголизмом. Последние семь лет родной брат Маддоны был бездомным и безработным. Ранее он обвинял свою мега знаменитую сестру в том, что Мадонна отказывается заботиться о нем и оставила родного человека умирать на улицах Мичигана.

Светлана Славянская

Однако теперь мужчина прошел лечение в реабилитационном учреждении и его младший брат Кристофер Чикконе заявил, что теперь Энтони снова вернулся домой и выздоравливает. Напомним, что до реабилитационного центра Энтони жил под мостом в Мичигане и Мадонна не оказывала ему помощи.