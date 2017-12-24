Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера

Балерина Анастасия Волочкова буквально притягивает к себе новые сплетни и скандалы. На этот раз фанаты высмеяли знаменитость за грудь разного размера и посоветовали Анастасии обратиться к пластическому хирургу.

Светлана Славянская

Анастасия Волочкова часто публикует в своем микроблоге снимки с оголенными частями тела. И если ранее это были длинные ноги балерины, то теперь знаменитость решила шокировать собственным декольте. Дело в том, что на фотографии Волочковой её подписчики заметили, что грудь знаменитость выглядит странно. Некоторые даже предположили, что грудь разного размера.Поклонники стали советовать Анастасии, обратиться за консультацией к пластическому хирургу, который определит разницу и исправит это хирургическим путем. При этом многие все же порекомендовали Волочковой одеваться скромнее и не демонстрировать декольте.