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| | Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера

Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера

Сегодня, 11:03
Балерина Анастасия Волочкова буквально притягивает к себе новые сплетни и скандалы. На этот раз фанаты высмеяли знаменитость за грудь разного размера и посоветовали Анастасии обратиться к пластическому хирургу.

Анастасию Волочкову фанаты высмеяли за грудь разного размера

 

Анастасия Волочкова часто публикует в своем микроблоге снимки с оголенными частями тела. И если ранее это были длинные ноги балерины, то теперь знаменитость решила шокировать собственным декольте. Дело в том, что на фотографии Волочковой её подписчики заметили, что грудь знаменитость выглядит странно. Некоторые даже предположили, что грудь разного размера.

Поклонники стали советовать Анастасии, обратиться за консультацией к пластическому хирургу, который определит разницу и исправит это хирургическим путем. При этом многие все же порекомендовали Волочковой одеваться скромнее и не демонстрировать декольте.
Светлана Славянская
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