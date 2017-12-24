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| | Нет предела совершенству: Катя Жужа вновь худеет

Нет предела совершенству: Катя Жужа вновь худеет

Сегодня, 10:54
У большинства подписчиков претензий к фигуре ведущей «Дома-2» Кати Жужы не возникало, но знаменитость все равно не была до конца довольна своими формами. Не так давно теледива худела на глазах своих поклонников, но теперь у нее в планах поездка в жаркие страны на отдых, и девушка решила, что нет предела совершенству.

Нет предела совершенству: Катя Жужа вновь худеет

 

Звезда нашла в своей фигуре изъяны и вновь приступила к изнурительным занятиям спортом. Перед фанами Катя Жужа отчиталась, что уже успела пробежать на беговой дорожке дистанцию в восемь километров и потратить на это 635 калорий. Многие ждали подробности диеты Кати на время похудения, но этим знаменитость с поклонниками не поделилась. Она сообщила только, что занимается физическими упражнениями без персонального инструктора.

Но фолловеры не оставляют надежды узнать о новой диете знаменитости. Ведь раньше девушка худела с помощью «Диеты Жукана», которой делилась с поклонниками. Суть диеты проста до неприличия – есть максимально диетические продукты. Рецепт оказался действенным – Катя Жужа стала еще изящнее. Однако сейчас инициативу Кати не одобрили. По мнению подписчиков, девушка и так «едва костями не гремит». К тому же, близятся новогодние праздники, и подписчики недоумевают, неужели Жужа променяет оливье на пюре из сельдерея и спаржу?
Дарья Светозарова
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