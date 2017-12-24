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| | Анна Седокова разочаровалась в собственной жизни

Анна Седокова разочаровалась в собственной жизни

Сегодня, 10:32
Известная певица Анна Седокова отметила, что в этом году очень часто разочаровывалась, а радовали её только концерты, где было «легко и просто».

Анна Седокова разочаровалась в собственной жизни

 

По словам звезды, вероятно, все события в 2017 должны её чему-то научить. Однако чему именно, она не смогла выяснить. «Перед вами в пижаме сидит Аня в макияже, которая совсем не понимает, что случилось с её жизнью», - написала Седокова в Instagram. Певица задалась вопросом, закончится ли рутина с походом на работу, «шариками, детьми и собаками». Анна Седокова предположила, что просто разучилась жить в реальности, поскольку что ей приносит счастье, так это концерты, и всё, как сообщает VladTime.

Подписчики поддержали свою любимицу, отметив, что у них тоже так бывает. Однако они посоветовали ценить то, что есть, а если что-то не устраивает, то начать менять, ведь люди сами распоряжаются своей жизнью.

Ирина Летинская
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