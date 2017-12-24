«Дома-2»: Катя Жужа переезжает в Дубаи

Ведущая «Дома-2» Катя Жужа приобрела недвижимость в Дубае и собирается остаться там на ПМЖ. Об этом она сообщила своим поклонникам в социальной сети и добавила, что всегда мечтала жить в стране, где круглый год лето.

Дарья Светозарова

Теперь мечта звезды воплотиться в жизнь, ведь в ОАЭ зимы не бывает. У Жужы квартира в одном из престижнейших районов города – Марине. Новые апартаменты Жужи включают в себя спальню, кухню и ванную. В Дубай мечтала переехать и дочь телезвезды. Каждый раз, когда они с матерью возвращались из отпуска домой, девочка спрашивала, когда вновь увидит этот чудесный горд. Это, а также наличие в городе огромного числа клубов и магазинов, сподвигло Катю решиться на приобретение квартиры в элитном ЖК.Помимо прочих достоинств, в пределах комплекса имеет парк, детская площадка и школа. Уборка квартиры входит в плату за обслуживание небоскреба. Переезд Жужа наметила на лето. К тому времени квартиру меблируют и закончат там ремонт.